Emergencias 112 suspende todas las competiciones y entrenamientos deportivos en el exterior por la alerta naranja - FFIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) - Emergencias 112 de Baleares ha suspendido todas las competiciones y entrenamientos deportivos que se lleven a cabo en el exterior debido a la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros.

Lo ha informado la Federación de Baloncesto de Baleares (FBIB) en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X y que ha sido compartido por el servicio de emergencias.

Según el comunicado, el 112 ha comunicado a todas las federaciones deportivas la obligación de suspender todas las competiciones y entrenamientos que estuvieran previstos al aire libre a lo largo de este miércoles.

También ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de zonas inundables o cercanas a la costa, asegurar los elementos exteriores que puedan ser llevados por el viento y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.