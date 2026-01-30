Emergencias activa la alerta naranja por fuertes vientos en Mallorca, Ibiza y Formentera

Temporal en la playa de Ses Salines, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta naranja por fuertes rachas de viento en Mallorca, Ibiza y Formentera.

En Menorca, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, se mantiene la alerta amarilla por viento. La alerta amarilla por fenómenos costeros, además, está activa en todo el archipiélago.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene ningún aviso activado para este viernes, pero sí para el sábado, cuando las Pitiusas y el interior de Mallorca estarán en nivel naranja por rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h).

El resto de Mallorca, salvo la zona del Llevant, y Menorca estarán en aviso amarillo y se esperan rachas de entre 50 y 80 km/h. El conjunto del archipiélago estará asimismo en aviso amarillo por fenómenos costeros, que podrían dejar olas de entre tres y cuatro metros de altura.