Emergencias activa el IG-0 del Plan Meteobal por lluvias en toda Baleares

Archivo - Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). Archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en el conjunto de las Islas ante la previsión de lluvias en el archipiélago.

En un mensaje en la red social 'X', Emergencias ha informado de la activación de la alerta por meteorología adversa en Baleares, que responde al aviso amarillo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este próximo domingo.

Prácticamente toda Mallorca, a excepción del interior de la isla, Menorca e Ibiza y Formentera estarán en aviso amarillo por riesgo de lluvias, que pueden dejar acumulados de hasta 20 l/m2 en una hora, entre las 00.00 y las 05.59 horas.

Ante este escenario, Emergencias ha pedido precaución durante las próximas horas a la población, a la que ha instado a seguir sus consejos y llamar al 112 en caso de emergencia.

Entre los consejos de Emergencias en caso de lluvias, se encuentran los siguientes: si se está en casa, adoptar medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas, no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar, no bajar a las zonas inundables de la vivienda y quedarse en las zonas altas, y, si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad; y, si se está conduciendo, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.