Emergencias mantiene el IG-0 por lluvias y fenómenos costeros en Mallorca, y en Menorca por viento y oleaje

PALMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha decidido mantener vigente el Índice de Gravedad 0 (IG-0 /amarillo) por lluvias y fenómenos costeros en Mallorca, y en Menorca por viento y oleaje. En Ibiza y Formentera ha desactivado sin embargo todas las alertas.

En un mensaje publicado en la red social 'X', Emergencias ha informado de la actualización de las alertas del Plan Especial contra Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteobal).

Concretamente, según ha detallado, en Mallorca continúa vigente la alerta amarilla (IG0) por lluvias y fenómenos costeros. También continúa la alerta amarilla (IG0) en Menorca, en este caso por viento y oleaje. En Pitiusas se han desactivado todas las alertas.

Emergencias ha solicitado no obstante a la población que siga haciendo caso de sus consejos y mantenga la precaución, especialmente en las zonas con avisos activos de la Aemet. Y, finalmente, ha recordado que, en caso de emergencia, se debe llamar al 112.