PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 ha rebajado a alerta amarilla el Plan Meteobal por lluvias y tormentas en toda Baleares.

Según ha informado el 112 a través de un mensaje publicado en la red social 'X', se rebaja a alerta amarilla (IG-0) el Plan Meteobal por lluvias y tormentas en todas las Baleares.

Mientras, el Plan Inunbal continúa operativo frente al riesgo de inundaciones en: Situación Operativa 2 (SO-2) en Ibiza y Formentera y Situación Operativa 0 (SO-0) en Menorca y Mallorca.

En esta línea, el servicio de Emergencias 112 ha pedido a la población que continúe manteniendo la precaución y siguiendo sus consejos en caso de lluvias y tormentas.

Al respecto, ha recordado que, si se está en casa, se aconseja adoptar medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas; no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar; no bajar a las zonas inundables de la casa (sótanos, garajes, etcétera) y quedarse en zonas altas; y si la casa se inunda, cerrar el interruptor general de la electricidad.

Asimismo, ha añadido, si se está conduciendo, las principales recomendaciones son moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

Con todo, en caso de emergencia se debe llamar al 112, ha recordado el servicio de Emergencias.