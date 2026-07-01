Las empresas de Baleares gastaron en 2024 más de 23,7 millones de euros en protección ambiental, un 40% más

Archivo - Un polígono industrial. - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de Baleares gastaron en 2024 más de 23,7 millones de euros en protección ambiental, lo que supone un aumento del 40% en comparación con el año anterior, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, del total gastado, 4,9 millones de euros corresponden a inversiones y 18,7 millones a gasto corriente.

Estadística apunta a una inversión en el archipiélago de más de 3,4 millones de euros en equipos e instalaciones independientes y de 1,5 millones en equipos e instalaciones integrados, de los cuales 1,1 millones tienen que ver con protección del aire y el clima.

Las estadísticas sobre las actividades de protección medioambiental tienen como principal objetivo disponer de datos regulares, representativos y comparables sobre los gastos que realizan las empresas con el fin de evaluar la política nacional y comunitaria en esta área medioambiental.

La encuesta del gasto de la industria en protección ambiental presenta el gasto en protección ambiental, tanto los gastos corriente como los de inversión, que realiza el sector industrial para evitar, reducir o eliminar la contaminación resultante del desarrollo de su actividad