Las empresas del chárter náutico denuncian un "concurso viciado" y un "cierre encubierto" del mercado de boyas

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales permite la licitación de los nuevos campos de fondeo - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de Baleares (Apanib) ha denunciado públicamente que PortsIb mantiene un "concurso viciado" y ha decretado un "cierre encubierto" del mercado de boyas en el archipiélago.

La patronal, en un comunicado difundido por Pimem, ha alertado que la licitación impulsada por el organismo autonómico para la gestión de los campos de fondeo regulado se ha vuelto a situar "en el centro de la polémica" tras una reciente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El tribunal ha estimado el recurso interpuesto por Apanib contra los pliegos del concurso y ha declarado la existencia de "vicios sustanciales" en su diseño, ordenando la incorporación del proyecto técnico del campo de boyas de Formentor y la anulación de una cláusula que limitaba el número de lotes a los que podía concurrir un mismo licitador.

Sin embargo, han lamentado las empresas de chárter náutico, pese a reconocer formalmente que el procedimiento estaba "mal configurado", PortsIb ha levantado la suspensión de la licitación "sin garantizar todavía una ejecución material de esas correcciones ni una restitución efectiva de la publicidad y de la concurrencia".

El resultado, han expuesto desde el sector, es una situación "paradójica" porque, aunque se estima las alegaciones de Apanib y se admite que el concurso era "defectuoso", se permite que continúe "sin asegurar que deje de producir los mismos efectos restrictivos".

Desde un punto de vista jurídico, la anulación de cláusulas esenciales y la introducción de nueva documentación técnica "no son simples ajustes formales", sino modificaciones que alteran las condiciones económicas y competitivas del procedimiento.

Conforme a la normativa europea de contratación pública, deberían ir acompañadas de una nueva publicidad que permita a potenciales licitadores conocer las nuevas reglas y concurrir en igualdad, ha reclamado la patronal.

En la práctica, han criticado, lo que se está produciendo es un procedimiento "a dos velocidades", en el que por un lado los operadores que ya estaban dentro del concurso pueden adaptar sus ofertas a las nuevas condiciones y, por otro, las empresas que no concurrieron inicialmente por las restricciones ahora anuladas permanecen excluidas de hecho del proceso.

Este desequilibrio, siempre según la asociación empresarial, adquiere una dimensión "especialmente grave" en el sector del chárter náutico en Baleares dado que el acceso a campos de boyas "no es un elemento accesorio del negocio, sino un recurso imprescindible para operar".

Condicionar ese acceso mediante un procedimiento reconocido como "defectuoso", han advertido, supone trasladar directamente a las empresas un sobrecoste estructural y una pérdida de competitividad.

Las asociaciones empresariales han apuntado que no se trata de una disputa técnica sobre pliegos, sino de un problema de mercado y la consolidación de un sistema de asignación de boyas "que favorece a determinados operadores y eleva artificialmente los costes para el resto del sector".

Eso genera el riesgo de que, "bajo una apariencia de legalidad formal", se esté configurando "una barrera de entrada regulatoria con efectos expulsivos sobre parte de las empresas".

Permitir que el procedimiento avance sin una corrección material y sin nueva publicidad, han insistido los operadores del chárter náutico, convierte la estimación del recurso "en un gesto vacío" y deja intactos los efectos económicos del diseño original.

Es por ello por lo que las empresas del sector ya estudian la interposición de un recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelares si PortsIb no garantiza una rectificación "completa y verificable" del procedimiento.

"Lo que está en juego no es solo la regularidad formal de un expediente administrativo, sino el acceso a un recurso esencial para la actividad económica y la preservación de un mercado abierto y competitivo en uno de los sectores estratégicos de Baleares", han sentenciado.

LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL

Según informó la semana pasada la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, el tribunal ha levantado la suspensión del procedimiento de contratación para la gestión de los campos de fondeo regulados en espacios de la Red Natura 2000 de Baleares.

La resolución, siempre según el Govern, permite continuar la tramitación administrativa del procedimiento conforme a la normativa de contratación pública, previa subsanación de determinados aspectos de carácter formal del procedimiento contractual.

El levantamiento de la suspensión deja sin efecto la paralización automática del procedimiento derivada de la interposición del recurso y habilita a PortsIb a proseguir con la tramitación administrativa correspondiente, al mantenerse los aspectos fundamentales del proyecto.