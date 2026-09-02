Las empresas de 'rent a car' reiteran que las regulaciones de vehículos en Baleares "son ilegales"

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EIVISSA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vehículos de Alquiler de Baleares (Baleval) ha reiterado que las regulaciones de vehículos en las Islas "son ilegales y no solucionarán el problema de la movilidad".

Así se ha expresado el presidente de la patronal, Cristóbal Herrera, después de que el pleno del Consell Insular de Menorca haya aprobado modificar la ley de Menorca Reserva de Biosfera para regular la entrada de vehículos en la isla.

En este sentido, ha declarado que en Eivissa "ha quedado claro lo mal que se ha aplicado la norma, con incumplimiento de plazos que han perjudicado a todos".

"Si la mayoría pide la limitación de vehículos, las empresas estamos dispuestas a colaborar, pero denunciaremos todo aquello que entre en conflicto con las normas de competencia y libertad de circulación estatales y europeas", ha advertido.

Desde la asociación han considerado que una buena gestión de la movilidad implica abordar los problemas de infraestructuras y del transporte público para adaptarlos al crecimiento del 45 por ciento de la población residente en estos últimos 25 años.

A su juicio, tampoco se han tomado medidas en cuanto a los aparcamientos y los puntos congestionados para que los residentes puedan disfrutar de los destinos sin saturación.

Según Herrera, "afirmar que toda la isla de Menorca está saturada no se corresponde con la realidad". "Sigue sin realizarse un estudio serio en el que se analice bien la situación y los estudios de carga presentados parten de la premisa de responsabilizar al 'rent a car' de los problemas", ha criticado.

Baleval ha recordado que, el pasado mes de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recurrió ante el Tribunal contencioso-administrativo el acuerdo del Consell Insular d'Eivissa que limita la entrada de vehículos en la isla durante la temporada de verano, además de las restricciones que se aplican en Formentera.

Desde la patronal han pedido transparencia al Consell de Menorca a la hora de desarrollar y aplicar la norma. "Ni siquiera conocemos el texto. Esperamos que el Consell abra un proceso de diálogo con las empresas y podamos intercambiar puntos de vista", ha concluido.