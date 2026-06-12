La EMT incorpora ocho nuevos conductores de autobús para reforzar el servicio. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La EMT ha incorporado ocho nuevos conductores de autobús para reforzar el servicio de transporte público municipal, con lo que su plantilla alcanza las 730 personas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, los ocho nuevos trabajadores constituyen las últimas incorporaciones procedentes de esta convocatoria y ya prestan servicio en la red municipal.

El Consistorio ha destacado que entre junio de 2023 y diciembre de 2025 se incorporaron 170 nuevos conductores, lo que ha permitido incrementar la plantilla de 560 a 730 profesionales.

Por otro lado, han indicado que el proceso de selección correspondiente a la convocatoria aprobada en febrero de 2026 se encuentra en su fase final. Esta misma semana se han publicado las puntuaciones definitivas y, en los próximos días, se iniciará el llamamiento de las personas candidatas.

La convocatoria prevé la incorporación de otros 150 conductores, además de la creación de una bolsa de 100 trabajadores fijos discontinuos para cubrir futuras necesidades organizativas y productivas de la empresa.