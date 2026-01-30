La EMT licita la redacción del proyecto constructivo del futuro Centro de Operaciones ECO/EMT de Son Rossinyol

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha aprobado el inicio y la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo del nuevo Centro de Operaciones ECO/EMT de Son Rossinyol, así como la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud.

Así lo ha informado desde el Ayuntamiento de Palma, en una nota de prensa, en la que han explicado que este proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 699.530,30 euros (IVA incluido) y está financiado íntegramente con recursos propios de la EMT.

Según han defendido desde el Consistorio, esta actuación supone un avance clave para la construcción del futuro centro de operaciones, que permitirá dotar a la EMT de unas instalaciones modernas y con la infraestructura técnica adecuada para albergar, operar y recargar la nueva flota de autobuses eléctricos, avanzando de este modo hacia un modelo de movilidad más sostenible, han añadido.

El futuro Centro de Operaciones ECO/EMT se ubicará en una parcela municipal de cerca de 29.325 m2, situada en el polígono industrial de Son Rossinyol, y el proyecto cuenta con la declaración de inversión de interés autonómico por parte del Govern balear.

Desde Cort han asegurado que este nuevo equipamiento permitirá posicionar a Palma como referente en infraestructuras electrificadas de transporte público, facilitando la transición hacia un modelo de transporte público más verde, eficiente y moderno.

El contrato aprobado incluye la redacción del proyecto constructivo, que desarrollará técnicamente el proyecto básico ya realizado e incorporará todas las infraestructuras necesarias para el funcionamiento integral del centro; la dirección facultativa de las obras, garantizando su correcta ejecución técnica, económica y funcional; y la coordinación de seguridad y salud durante toda la fase de ejecución.

La primera fase, correspondiente a la redacción del proyecto constructivo y a la tramitación de licencias, tendrá una duración máxima de dos meses desde la firma del contrato.

Posteriormente, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud se extenderán durante el periodo de ejecución de las obras, estimado en 32 meses, estructurados en dos subfases: la estación de recarga eléctrica y el resto de la infraestructura del centro.

El nuevo Centro de Operaciones ECO/EMT contará, entre otras infraestructuras, con 108 puntos de recarga eléctrica para autobuses mediante sistemas de pantógrafo invertido de recarga inteligente; instalaciones de media y baja tensión, centros de transformación y sistemas de gestión de energía; una instalación fotovoltaica para autoconsumo con excedentes en red; un sistema de protección contra incendios más exigente que el mínimo normativo, con infraestructuras completamente monitorizadas; un edificio anexo de oficinas y servicios; zonas de mantenimiento; y un aparcamiento con capacidad para 768 plazas.

Desde el Ayuntamiento de Palma han recordado que este proyecto se enmarca en el plan estratégico de la EMT, que prevé que en 2030 el 100 por ciento de los autobuses sean de cero emisiones.

En la actualidad, la EMT Palma cuenta con un total de 68 autobuses eléctricos en proceso de incorporación a la flota, tras la adjudicación aprobada este mismo viernes para la adquisición de 11 nuevos autobuses urbanos eléctricos articulados de 18 metros, por un importe máximo de 10,64 millones de euros (IVA incluido).

Esta adjudicación se enmarca en el Contrato Basado 3/2025 del Acuerdo Marco aprobado en marzo de 2025, que contempla la adquisición de hasta 113 autobuses eléctricos, por un valor máximo total de 98 millones de euros.

Así, estas 11 nuevas unidades se suman a las 57 ya adjudicadas el pasado mes de noviembre.

La empresa adjudicataria ha sido Irizar E-Mobility S.L., al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, con un precio de 799.900 euros por unidad.

Las diferentes operaciones de compra de vehículos forman parte del proyecto de renovación integral de la flota, que prevé la adquisición de hasta 113 autobuses urbanos eléctricos durante los próximos años.

De los 57 autobuses adjudicados en noviembre, 34 unidades articuladas de 18 metros fueron adjudicadas a Daimler Buses España (Mercedes) y 23 unidades de 12 metros a BYD Motores Iberia.

Con la nueva adjudicación, la EMT Palma alcanza un total de 68 autobuses eléctricos en proceso de incorporación, de los cuales 45 son de 18 metros y 23 de 12 metros.

Está previsto que los primeros vehículos lleguen a Palma durante el primer semestre de 2026.

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, ha destacado que "en el primer año de vigencia del Acuerdo Marco se ha logrado avanzar en la futura renovación del 30 por ciento de la flota, un hecho muy importante que permitirá ofrecer un servicio más moderno, sostenible y con mejores prestaciones para la ciudadanía".

En conjunto, las operaciones ya realizadas suponen una inversión de 59,6 millones de euros, alrededor del 60 por ciento del presupuesto total del Acuerdo Marco.

Los 11 autobuses adjudicados en el Consejo de Administración de la EMT de este viernes están cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Feder 2021-2027 de las Baleares.

INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS

Por otro lado, este Consejo ha aprobado autorizar el inicio del expediente de contratación de los servicios de dirección facultativa de las obras y de coordinación de seguridad y salud para la instalación de 40 nuevos puntos de recarga eléctrica para autobuses en el actual centro logístico situado en el Camí Vell de Llucmajor, con un presupuesto base de licitación de 71.995 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Esta actuación permitirá incrementar la capacidad de carga eléctrica de las instalaciones actuales, que en la actualidad disponen únicamente de 12 cargadores en servicio, ante la llegada progresiva de los nuevos autobuses eléctricos.

Estos nuevos puntos de recarga se implantarán de manera provisional en el actual centro logístico del Camí Vell de Llucmajor, garantizando la operatividad de la flota eléctrica durante el periodo transitorio y mientras avanza el proyecto del nuevo Centro de Operaciones ECO/EMT de Son Rossinyol.

De forma complementaria, el Consejo de Administración ha adjudicado el contrato de suministro de estos 40 puntos de recarga eléctrica, así como su instalación, por un importe superior a los cinco millones de euros.

El contrato ha sido adjudicado a ORTHEM Serveis i Actuacions Ambientals, S.A.U., al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa conforme a los criterios establecidos en los pliegos.