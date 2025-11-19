Encendido luces de Navidad Palma: Aemet prevé frío y cielo despejado

Archivo - Una joven hace una foto con el móvil, durante el encendido de luces de navidad - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el cielo despejado y temperaturas de invierno para este sábado en Palma, cuando se celebra el encendido de las luces de Navidad, a partir de las 19.00 horas.

Así se desprende de la previsión que ha hecho este miércoles la Aemet en Baleares con motivo del espectáculo que este año se celebrará en la plaza de España.

En concreto, este sábado se prevén intervalos nubosos que tenderán a cielo poco nuboso o despejado por la tarde. Asimismo, la probabilidad de alguna lluvia ocasional y aislada hasta el mediodía es baja (10 a 30 por ciento).

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4 y 8 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 14 grados. Este sábado el viento será del noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, que disminuirá por la tarde noche.