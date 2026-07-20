Endesa asegura que este lunes conectará a la red a todos los clientes de Can Pastilla afectados por las averías

Archivo - La subestación eléctrica propiedad de Endesa. - ENDESA - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa finalizará este lunes los trabajos para reconectar a la red eléctrica a los clientes de Can Pastilla, afectados por las averías en la línea de media tensión producidas este fin de semana en la subestación de Sant Joan.

Fuentes de la compañía han indicado a Europa Press que este domingo por la noche, los cerca de 2.000 clientes sin luz por estas incidencias ya les había vuelto la corriente de manera provisional, al conectarles a los ocho grupos electrógenos que se habían instalado en la zona a lo largo del día.

Una vez reparadas las dos averías consecutivas que han afectado al barrio, la tarea se centra en pasar a los clientes de la electricidad suministrada por los grupos electrógenos a la red habitual para después retirar estos equipamientos.

Preguntados por si aún quedaría algún cliente sin luz, han aclarado que, de ser así, se debería a que se estaría produciendo el tránsito de la corriente de los grupos electrógenos a la red eléctrica.