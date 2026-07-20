Los restaurantes y el ocio nocturno piden una solución a los "reiterados" cortes eléctricos en la Playa de Palma

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Restauración Mallorca CAEB y la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone) han reclamado una solución a los "reiterados" cortes del suministro eléctrico producidos en la Playa de Palma.

Los restauradores, en un comunicado, ha denunciado públicamente las "graves y reiteradas" incidencias producidas desde Can Pastilla hasta la altura del Balneario 6 en los últimos días, coincidienco con uno de los fines de semana de mayor actividad de la temporada turística.

La semana pasada, de acuerdo con la patronal, ya se habían producido bajadas de tensión y cortes puntuales que apuntaban a la posible existencia de un problema en la red.

Entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio se registraron "numerosas interrupciones" del suministro eléctrico en distintos puntos de Playa de Palma.

El sábado 18 de julio, según los negocios consultados por la asociación empresarial, "no se trató únicamente de oscilaciones, bajadas puntuales de tensión o interrupciones momentáneas, sino de cortes totales del suministro eléctrico en distintos puntos de la zona" que provocaron "la falta completa de iluminación y la paralización de equipos esenciales como campanas de extracción, freidoras, cámaras frigoríficas, congeladores y sistemas de facturación y cobro".

Como consecuencia, numerosos establecimientos se vieron obligados a suspender o reducir de forma drástica su actividad. Los cortes comprometieron además la correcta conservación de los alimentos.

Restauración CAEB ha responsabilizado a Endesa de los incidentes --aunque ha llamado a esperar a la confirmación de la información técnica-- y ha exigido a la empresa que de una explicación "inmediata, completa y transparente" sobre los mismos.

La patronal está recopilando la documentación de los establecimientos afectados, entre ella partes de incidencia, fotografías, facturas, informes técnicos, daños en equipos, género deteriorado y pérdidas de facturación, con el objetivo de valorar el ejercicio de las acciones que correspondan.

Los restauradores, más allá del posible perjuicio económico, han considerado que estos cortes del suministro "proyectan una imagen gravemente perjudicial del sector turístico y del propio destino ante residentes y visitantes".

Desde Abone, en una línea similar, han solicitado explicaciones ante los cortes eléctricos producidos en los últimos días que han obligado a alguno de sus miembros a "modificar su operativa, limitar el servicio o suspender temporalmente la actividad durante varias horas".

A estas consecuencias, ha señalado, se le suma los efectos que la falta de electricidad tiene sobre la seguridad y el normal funcionamiento de los locales.

La patronal del ocio nocturno también ha pedido conocer el origen de las incidencias, las causas de su reiteración, las medidas adoptadas para resolverlas y las actuaciones previstas para evitar que vuelvan a producirse.