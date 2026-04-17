Endesa culmina una nueva fase de mejora de la red eléctrica en la zona turística de Port d'Alcúdia. - ENDESA

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado una nueva fase de mejora de la red de distribución eléctrica en Port d'Alcúdia, una de las principales zonas turísticas del municipio.

Las actuaciones, ejecutadas durante los últimos meses, han tenido como objetivo reforzar la calidad, la fiabilidad y la continuidad del suministro eléctrico en un entorno con una elevada demanda energética, especialmente durante la temporada alta, según ha indicado la compañía en nota de prensa.

En el marco de este proyecto, la compañía ha renovado cerca de nueve kilómetros de tendidos eléctricos, actuando sobre 19 tramos de diferentes líneas de media tensión.

Los trabajos se han concentrado en varias zonas Port d'Alcúdia como Bonaire, Estany Petit, el polígono de Ca na Lloreta y la zona de playas, ámbitos con una alta concentración de hoteles, apartamentos turísticos, zonas comerciales y servicios. La inversión realizada supera los dos millones de euros.

Las actuaciones han consistido principalmente en la sustitución de conductores antiguos por nuevos cables de mayor capacidad, más eficientes y resistentes, así como en la creación de nuevas interconexiones entre líneas de media tensión.

Estas mejoras permiten reforzar la estructura de la red y facilitan que, en caso de incidencia, el suministro se pueda redirigir automáticamente, reduciendo la afectación a los clientes.

Los trabajos se han ejecutado con una planificación cuidadosa y en coordinación con el Ayuntamiento de Alcúdia y las administraciones implicadas, hecho que ha permitido minimizar las molestias a vecinos, establecimientos turísticos y actividad comercial.

Esta colaboración institucional ha estado clave para adaptar el calendario de las obras a las necesidades del municipio y asegurar una correcta integración de los trabajos al entorno urbano.

De cara a los próximos meses, Endesa continuará impulsando nuevas actuaciones de mejora en la red eléctrica del Port d'Alcúdia, con trabajos ya en curso y otros de programados.

Estas inversiones permitirán completar el refuerzo de varios tramos, cerrar nuevos anillos eléctricos y avanzar hacia una red más robusta, preparada para la electrificación de la demanda y el desarrollo sostenible de las zonas turísticas de las Islas.