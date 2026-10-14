Endesa ejecuta mejoras en Son Vida (Palma) con una inversión de 157.897 euros que beneficiarán a 649 clientes - ENDESA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ejecutando una actuación de mejora de la red eléctrica de media tensión a la zona de Son Vida, en Palma con una inversión de 157.897 euros y que beneficiará a 649 clientes.

El proyecto, según ha indicado la compañía en un comunicado, consiste en la sustitución de los conductores subterráneos de la línea de media tensión 'Alberta' entre dos centros de transformación situados en el entorno de las calles Boscana y Marola y la creación de una nueva interconexión. La actuación prevé renovar un total de 511 metros de red, de los cuales ya se han ejecutado 381.

La renovación del cableado y la nueva interconexión permitirán reforzar la capacidad de la infraestructura y dotar a la red de más flexibilidad operativa, lo que facilitará una mejor respuesta ante eventuales incidencias y contribuirá a incrementar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico a la zona.

Esta actuación forma parte de las inversiones que Endesa desarrolla para adaptar progresivamente la red de distribución a los incrementos de demanda y a las nuevas necesidades de electrificación, tanto actuales como futuras. El refuerzo de las infraestructuras eléctricas es esencial para dar respuesta al crecimiento de los consumos, integrar nuevos usos energéticos y avanzar en la transición energética.

La ejecución de este tipo de actuaciones se desarrolla en coordinación con las administraciones públicas y los diferentes agentes del territorio.

Esta colaboración resulta clave para facilitar la planificación y tramitación de las actuaciones necesarias sobre la red eléctrica y continuar avanzando en las inversiones que requiere la evolución energética de los municipios.