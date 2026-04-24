Endesa incrementa en un 62,2% la potencia de nuevas conexiones en Baleares en 2025 por la demanda de electrificación

Endesa incrementa un 62,2% la potencia de nuevas conexiones en Baleares. - ENDESA

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha incrementado en un 62,2 por ciento la potencia de las nuevas conexiones de la red eléctrica de Baleares en 2025 por la creciente demanda de electrificación en las Islas.

Según ha informado este viernes la empresa en un comunicado, la red de distribución conectó 4.058 nuevos suministros de consumo durante el año pasado, con una potencia neta que alcanzó 170.931 kilovatios, lo que se traduce en un incremento de la potencia con respecto a 2024.

Además, la conexión de estos suministros ha supuesto un incremento en el número de conexiones del año 2025 en un 3,7 por ciento.

Según Endesa, el aumento de la demanda de electrificación en las Islas está vinculado a la electrificación progresiva de la actividad económica y a nuevos usos energéticos que requieren una mayor potencia.

Asimismo, han recordado que en el periodo comprendido entre 2023 y 2025 la red de distribución de Baleares ha incorporado 11.733 nuevos suministros de consumo, con una evolución sostenida en el número de conexiones y en la potencia demandada.

Por otra parte, durante el 2025 la compañía gestionó 1.255 nuevas conexiones de generación distribuida, una cifra inferior a la del año anterior, tanto en número de expedientes, como en potencia asociada.

La eléctrica ha sostenido que esta bajada responde a factores coyunturales relacionados con el ritmo de tramitación de los proyectos y con las condiciones del mercado.

Finalmente, Endesa ha señalado que Baleares necesita una red eléctrica cada vez más "moderna, digitalizada y robusta" para absorber el incremento de demanda previsto en el proceso de descarbonización.