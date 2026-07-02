Endesa invierte 94.000 euros en Porto Cristo para reforzar la red eléctrica y mejorar el suministro a 2.300 clientes

Obras de mejora en la red de Porto Cristo - ENDESA

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, está llevando a cabo trabajos de mejora de la red eléctrica de media tensión en Porto Cristo, en el municipio de Manacor, en los que invierte 94.000 euros, con el objetivo de reforzar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico a más de 2.300 clientes de la zona.

Según ha informado la eléctrica en un comunicado, las actuaciones incluyen la sustitución de tramos de línea subterránea entre los centros de distribución de las calles Pescadors y Andrea Doria, actualmente en ejecución, con una inversión de 71.981 euros y una longitud de 470 metros. Esta mejora beneficia a un total de 2.375 clientes y da servicio a una potencia contratada de 19,06 MW.

Además, está previsto llevar a cabo próximamente una segunda actuación entre el centro de distribución de la calle Andrea Doria y el transformador de la Ronda de la Copinya, con una inversión adicional de 22.778 euros y una longitud de 156 metros. Esta intervención dará cobertura al mismo número de clientes y capacidad de potencia, reforzando aún más la infraestructura existente.

Este tipo de actuaciones se enmarcan dentro del plan de inversiones de e-distribución para Baleares, orientado a la renovación, modernización y ampliación de las redes de distribución. El objetivo es mejorar la calidad del servicio, aumentar la fiabilidad del suministro y adaptar la red a las nuevas necesidades energéticas del territorio.

La red de distribución es un elemento clave en la transición energética, ya que permite integrar una mayor generación renovable e impulsar la electrificación de la demanda, especialmente en ámbitos como la movilidad o la climatización. Por ello, Endesa continúa apostando por la digitalización y el refuerzo de sus infraestructuras, con el objetivo de construir un sistema eléctrico más resiliente, eficiente y sostenible en Baleares.