Entra en el Parlament la ley para regular los vehículos en Mallorca y el PP prevé que se apruebe antes de final de año

Archivo - Vehículos circulando por la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha registrado este lunes en el Parlament la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en la isla, dando inicio así a una tramitación que tanto el PP como el PSIB han solicitado que sea por el procedimiento de urgencia.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha registrado el documento esta mañana, según ha puesto en valor el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa previa al pleno.

El 'popular' ha calificado la aprobación de la ley en la institución insular como un "hito histórico" y ha destacado que la tramitación por la vía de urgencia posibilitará reducir los plazos de enmiendas y alegaciones a la mitad.

Así, ha calculado que la toma en consideración de la ley podría ir en el primer pleno legislativo del próximo periodo de sesiones --en septiembre-- y aprobarse definitivamente antes de que finalice ese periodo, entre noviembre y diciembre.