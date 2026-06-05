Mallorca da el pistoletazo de salida para limitar la entrada de vehículos: la ley seguirá su tramitación en el Parlament

Archivo - Tráfico en la Vía de Cintura de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado la proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos, que ahora será enviada al Parlament para su correspondiente tramitación.

Ha sido en un pleno extraordinario celebrado este viernes y que ha servido para dar el pistoletazo de salida a una de las principales promesas del presidente insular, Llorenç Galmés, y de su equipo de gobierno.

El PP ha conseguido sacar adelante su propuesta, en la que lleva trabajando más de un año, con el apoyo del PSIB, de MÉS per Mallorca y de El PI.

Aunque estaba previsto que Vox fuera el único grupo que votara en contra de la norma, finalmente ha optado por la abstención al "reconocer el problema" del colapso circulatorio "pero no la receta del bipartidismo".

Ahora la proposición de ley llegará al Parlament, donde deberá tramitarse como cualquier otra. En el caso de que los grupos políticos presenten enmiendas, podría verse modificado.

SIN NECESIDAD DE UN REGLAMENTO

Una vez aprobada en la Cámara autonómica, ha asegurado el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, quien se ha encargado de defender la normativa elaborada por su departamento, la ley tendrá plena efectividad y no necesitará del despliegue de un reglamento.

El 'popular' ha puesto en valor el trabajo previo realizado por los técnicos a través de un primer estudio de carga --que determinó que en la isla sobraban entre 90.000 y 120.000 vehículos-- y la creación de la estructura administrativa para aplicar la ley "desde el minuto uno".

Su departamento, ha anunciado, ya está trabajando en el segundo estudio de carga --que previsiblemente fijará el techo anual de vehículos que pueden entrar-- que estará listo de cara a la próxima temporada turística.

También está elaborando la necesaria ordenanza fiscal para que, tan pronto como el Parlament de luz verde al texto legislativo, el pleno del Consell de Mallorca pueda hacer lo propio con ella.

"Queremos que la ley, que tendrá plena efectividad una vez entre en vigor, sin necesidad de un despliegue reglamentario, perdure a lo largo del tiempo", ha subrayado.

Rubio ha pedido el apoyo a todos los grupos políticos para poner en marcha una cuestión que "no es ideología, sino lo que pide la ciudadanía". "Es una cuestión de estado y un ruego que cada día nos piden los mallorquines con más y más fuerza", ha insistido.

UN 'SÍ' CRÍTICO DE LA IZQUIERDA

La portavoz del grupo socialista, Catalina Cladera, ha justificado su apoyo al texto porque Mallorca "no puede esperar ni un día más".

No obstante, ha dedicado buena parte de su intervención a echarle en cara a Galmés la tardanza en llevar la proposición de ley al pleno insular. Hace más de un año ya estaba listo un borrador al que tan solo se le ha aplicado "dos pequeños cambios", ha criticado.

En una línea similar se ha expresado la líder de MÉS per Mallorca en la institución insular, Catalina Inés Perelló, quien ha tendido la mano al PP al entender que la isla "necesita una herramienta porque las carreteras están saturadas y la presión automovilística es una de las expresiones más evidentes del colpaso".

"Nuestro sí de hoy es crítico y no puede esconder la evidencia de que esta ley llega muy tarde", ha subrayado la ecosoberanista, quien ha desconfiado de que la regulación pueda ponerse en marcha el verano del año que viene.

El portavoz de El PI, Antoni Salas, también ha criticado una tardanza que, a su parecer, responde a que el Consell de Mallorca "se ha doblado a las grandes empresas de alquiler de coches".

"Son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, con las grandes empresas que llegan de fuera. Llegan tarde, porque Mallorca ya está atascada", ha incidido.

VOX CEDE Y OPTA POR LA ABSTENCIÓN

El portavoz de Vox, Toni Gili, ha arrancado su intervención reconociendo que Mallorca padece "un problema de saturación en las carreteras" y que las reclamaciones de la ciudadanía son "legítimas".

"Pero reconocer el problema no significa aceptar cualquier solución. Mallorca necesita soluciones estructurales y no simples nuevas restricciones. Esta ley no afronta las causas del problema, únicamente los síntomas", ha sostenido.

Gili, quien hasta este viernes siempre se había expresado en contra de esta normativa, ha anunciado que su grupo se abstendría para ir en consonancia con la preocupación ciudadana. "Nos abstenemos porque reconocemos el problema aunque no compartimos la receta", ha subrayado.

La portavoz del PP, Núria Riera, ha aprovechado su turno de palabra para tratar de rebatir las acusaciones de la izquierda y de los regionalistas. "No llegamos tarde, llegamos cinco años antes que ustedes. No hicieron nada en ocho años y nosotros lo hemos hecho en tres", les ha espetado al PSIB y a MÉS.

DETALLES DE LA NORMA

Entre otras cuestiones, el texto que ha sido aprobado por el Consell de Mallorca --similar al que ya tienen Eivissa y Formentera-- prevé la aprobación de un techo anual o bianual de vehículos y la tasa que se fijará para la entrada, dos cifras que por el momento se desconocen.

Serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales. La norma fija también un número máximo de vehículos de alquiler y sanciones que van de los 300 a los 30.000 euros.

La obtención de la acreditación para la entrada y permanencia en Mallorca y la gestión del cobro de las tasas que se establezcan se llevará a cabo telemáticamente a través del procedimiento que se determine en la ordenanza fiscal reguladora. Está prevista la instalación de cámaras en los puertos con sistemas de detección de matrícula.

Quedarán fuera de la limitación los no residentes que tengan una vivienda en Mallorca, aunque la excepción afecta sólo a un vehículo. También los residentes en otras islas que tengan que desplazarse a Mallorca por razones médicas, así como residentes en Mallorca que están fuera de la isla y que tengan la necesidad de desplazarse a la isla por razones médicas o familiares.

Estarán exentos de la tasa los vehículos de personas con movilidad reducida debidamente acreditados y vehículos oficiales y servicio público. Tampoco pagarán la tasa los vehículos de transporte de bienes y mercancías ni los de distribución comercial.

A UN MINUTO DE SUSPENDERSE EL PLENO

El pleno extraordinario ha estado muy cerca de tener que suspenderse, puesto que a las 12.00, la hora fijada para su inicio, ni el presidente Galmés ni el vicepresidente segundo, Pedro Bestard, habían llegado.

Ambos se encontraban en Manacor para inaugurar el Centro Cinegético Sa Mola de Manacor, donde habían convocado a los medios de comunicación a las 10.00 horas.

Como el reglamento establece un plazo de 30 minutos para dar inicio a la sesión plenaria, esta ha dado arranque a las 12.29 horas bajo la presidencia de la vicepresidenta primera, Antònia Roca.

Cladera ha pedido explicaciones por un retraso que ha provocado que el pleno haya estado "a punto de suspenderse", pero no ha recibido respuesta por parte de Roca. Gili también ha hecho alusión a esta cuestión y desde su asiento se le ha escuchado decir "¡son y 29, son y 29!".

Galmés y Bestard han entrado al salón de plenos del Consell de Mallorca a las 12.35 horas, cuando Rubio hacía varios minutos que defendía la proposición de ley.

El presidente insular, en la primera ocasión que ha tenido para intervenir, ha pedido disculpas por su retraso. "Hemos encontrado tres accidentes en la carretera, por eso hemos empezado con retraso", ha asegurado.