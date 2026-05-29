Envían a prisión a cinco de los seis detenidos en la redada antidroga de Son Gotleu

Dinero y drogas intervenidos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha ordenado el ingreso en prisión provisional de cinco de los seis detenidos en la operación antidroga que la Policía Nacional ejecutó el pasado miércoles en el barrio palmesano de Son Gotleu.

Cabe recordar que el Grupo II de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional culminó el pasado miércoles con la detención de seis personas una operación contra el tráfico de cocaína y heroína.

La operación ha durado varios meses y el grupo se dedicada al tráfico de drogas por la modalidad conocida como 'telecoca'. Además, los investigadores descubrieron y pusieron en conocimiento del Ayuntamiento de Palma, que la banda había convertido un almacén en cinco infraviviendas.

La investigación, según informaron fue compleja por la dificultad que entrañaban las medidas de seguridad y la forma de desplazarse para efectuar la venta de droga.

Los investigados vendían la droga en la vía pública o zonas previamente acordadas con los clientes, a donde acudían con bicicletas eléctricas.

Además, los ahora arrestados realizaban maniobras para evitar ser detectados y utilizaban un local para la recogida de la droga para su posterior venta en otro lugar. Así, lo utilizaban como almacén pero sin ser un punto de venta para evitar cualquier actuación policial.

A pesar de las complicaciones impuestas por los investigados, los agentes estrecharon el cerco y dieron con el local que servía como almacén. Los investigadores comprobaron que se había reconvertido en cinco infraviviendas y dos de ellas eran utilizadas por los investigados y fueron registradas.

ENTRADAS Y REGISTROS

Durante la investigación quedó acreditada la venta de sustancias estupefacientes y su vinculación con los investigados.

Fruto de las pesquisas, los investigadores materializaron un dispositivo policial el pasado miércoles con la ayuda de agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, como la Unidad de Prevención y Reacción y Guías Caninos.

El operativo policial se desarrolló a primera hora de la mañana del miércoles practicando las dos entradas y registros. Como consecuencia de los registros se ha conseguido detener a seis hombres.

Los agentes han intervenido más de medio kilo de cocaína, más de 70 gramos de heroína, más de 250 gramos de marihuana, así como diversos útiles para la venta de sustancias, como básculas de precisión y envoltorios.

La Policía ha destacado como especialmente significativa la intervención de heroína, ya que es una sustancia de difícil incautación, por su venta limitada por muy pocos narcotraficantes.

Los investigados intentaron deshacerse de parte de la droga a través del sumidero, lo que fue evitado por los agentes. El local tenía diversas medidas de seguridad como cámaras.