Envían a prisión a un hombre que, con una mujer, fue pillado tratando de introducir droga en Menorca

MENORCA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Maó, en colaboración con la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, han detenido a un hombre, para quien ya se ha decretado prisión provisional, y a una mujer, ambos de origen español, que pretendían introducir en Menorca 2,5 kilogramos de cocaína y 5,5 kilogramos de hachís por vía marítima.

Los policías interceptaron el pasado 24 de septiembre un vehículo ocupado por una pareja, justo después de que estos llegaran a Maó en un ferry procedente de la península, según han informado en un comunicado.

Tras inspeccionar el vehículo, se hallaron varios paquetes escondidos en la zona de carga de la furgoneta. El conductor reconoció que era droga y que la quería introducir en Menorca para su venta.

Los primeros análisis arrojaron un resultado positivo en cocaína y hachís, de alta pureza, y que hubieran alcanzado un gran valor y beneficio en el mercado negro.

En total, se lograron intervenir dos paquetes de cocaína envasados al vacío con un peso de 2.375 gramos, así como cinco paquetes, también envasados al vacío, con un peso de 5.420 gramos de hachís. Por ello, el hombre y la mujer fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó prisión provisional sin fianza para el hombre.