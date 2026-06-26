Envían a prisión a un hombre por ocultar 1,2 litros de ketamina en una botella de enjuague bucal en Maó

Control de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maó a un hombre de mediana edad, para el que ya ha sido decretado su ingreso en prisión provisional, como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de localizar 1,2 litros de ketamina ocultos en una botella de enjuague bucal durante un control rutinario.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado jueves por la noche, cuando los agentes interceptaron un vehículo en las inmediaciones del aeropuerto de Maó.

Durante la inspección del equipaje, los policías localizaron una maleta con varias botellas que contenían distintos líquidos. Entre ellas encontraron un envase de colutorio lleno de un líquido transparente.

Los agentes apreciaron además que el conductor mostraba una actitud nerviosa y errática, por lo que realizaron pruebas para identificar el contenido de las botellas. El análisis efectuado con un 'narcotest' confirmó que el líquido del envase de enjuague bucal contenía ketamina.

Tras comprobar los hechos, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública.