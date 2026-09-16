La UIB suspende las actividades al aire libre en la sede de Eivissa y Formentera ante la previsión de lluvias

Archivo - Personas por las calles de Eivissa inundadas, en una foto de archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha anunciado la suspensión de las actividades universitarias al aire libre en su sede de Eivissa y Formentera, por el aviso naranja por lluvias y tormentas.

De esta manera, se suspenden las salidas al campo y las actividades en el medio marino y litoral previstas en las Pitiusas, mientras que en las sedes de Palma y Menorca la actividad académica y administrativa se desarrollará con normalidad, según ha informado el centro universitario.

Cabe recordar que la UIB ya había anulado este miércoles las actividades universitarias al aire libre, salidas de campo y actividades en el medio marino a partir de las 13.00 horas por la alerta naranja por fuertes lluvias.