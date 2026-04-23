La Escuela de Hostelería de Baleares y Les Roches desarrollarán actividades para mejorar la calidad académica

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el representante de Les Roches en España, Mano Soler, durante la firma del protocolo de actuación. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB) y la escuela de dirección hotelera y turismo Les Roches han firmado un protocolo de actuación para establecer un marco de colaboración estratégica y hermanamiento, con el que llevarán a cabo actividades conjuntas que mejoren la visibilidad y la calidad académica de las titulaciones ofrecidas por ambas entidades.

El acto de la firma ha coincidido con la celebración del 30º aniversario de la EHIB y ha contado con la presencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes y presidente del Consorcio EHIB, Jaume Bauzà, y el director de Les Roches en España, Mano Soler.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que el protocolo nace con el objetivo de promover la "excelencia educativa" y reforzar la posición de Baleares como "referente internacional en la formación de profesionales de la hostelería y la restauración".

A través de este convenio, ambas instituciones se comprometen a colaborar en ámbitos clave para el futuro del sector, como el establecimiento de vínculos entre las comunidades educativas de la EHIB y Les Roches. También se compartirán metodologías de aprendizaje, innovación tecnológica y gestión de la excelencia en el servicio.

Bauzà ha destacado que este acuerdo supone un "salto cualitativo" en la hoja de ruta de la EHIB hacia la internacionalización. "Unir fuerzas con una institución del prestigio de Les Roches permite ofrecer a los jóvenes nuevas oportunidades y garantizar que el sector hotelero de las islas cuente con el mejor capital humano posible", ha alegado.

Por su parte, la firma de este protocolo se alinea con la nueva estrategia de marca y el plan de modernización de la escuela, que precisamente esta semana celebra tres décadas de historia al servicio del sector turístico balear.

La EHIB, creada en 1995, es el centro de referencia en la formación de hostelería y restauración en las islas, con unos índices de inserción laboral cercanos al 100%.

Por su parte, Les Roches, fundada en 1954, está reconocida internacionalmente como una de las tres mejores instituciones de educación superior en gestión hotelera, con campus en Suiza, España --Marbella-- y China.