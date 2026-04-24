La Escuela de Hostelería de Baleares reconoce a exalumnos destacados por su 30 aniversario - CAIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB) ha reconocido a exalumnos destacados que se han convertido en chefs, directivos, y hoteleros con motivo de la celebración de su 30 aniversario.

Lo hizo en un acto celebrado la noche del jueves que reunió a autoridades, empresarios, docentes y alumnos. Estuvo presidido por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

Prohens, durante su intervención, puso en valor el legado de la Escuela desde su fundación en 1995 y defendió que es "el alma de la hospitalidad" de Baleares.

"Durante estos 30 años, esta casa ha sido el lugar donde se han custodiado el valor de la amabilidad y la excelencia que nos definen ante los millones de personas que nos visitan", subrayó.

Bauzá, por su parte, destalló cuáles serán los ejes del futuro de la institución, entre los que destacó una nueva identidad de marca, la formación dual y la empleabilidad y la consolidación de proyectos de cooperación internacional.

La gala, según ha informado el Govern en un comunicado, finalizó con la entrega de reconocimientos a entidades y personas que han marcado las tres primeras décadas de la escuela.

Uno de ellos fue Juan Romero, considerado uno de los pioneros de la "renovación gastronómica" de Mallorca y primer chef con estrella Michelin en Palma que desarrolló su carrera en establecimientos emblemáticos y posteriormente dedicó 15 años a la docencia en la EHIB.

Otra fue la también chef Marga Coll, exalumna de la escuela y propietaria del restaurante Miceli, que destaca por la cocina de proximidad y la reinterpretación de la tradición gastronómica de Baleares.

Entre los exalumnos también fueron reconocidos el director hotelero Diego Calvo, el referente en innovación Lluís Pérez y el director de Marriott International, Luis Vizcaíno.

Además recibió un reconocimiento el alumno Ricard Mezquida por su destacado expediente y experiencia internacional; la presidenta de Inverotel, Encarna Piñero, por impulsar acuerdos de cooperación y proyección exterior; y las empresas Iberostar, Viva Hotels, THB Hotels, Hipotels y Especias Mut Llabrés por su colaboración en los programas de becas y apoyo al alumnado.