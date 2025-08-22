Esporles extiende a todo el municipio la prohibición del uso de agua potable para riegos, piscinas y limpiezas privadas

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Esporles ha aprobado este viernes un bando municipal que establece la prohibición total de uso de agua potable de la red municipal en varios casos --entre ellos, el uso para riegos, piscinas o limpiezas privadas--, frente a "la situación excepcional de falta de lluvias" y aumento del consumo de agua que afecta al municipio.

Desde el mes de abril, el Consistorio ha desplegado campañas informativas de concienciación ciudadana sobre la necesidad de reducir el consumo, pero "en los últimos días las reservas en los puntos de captación han disminuido", según ha advertido la institución municipal en nota de prensa.

Entre los usos que se verán afectados se encuentran el riego de jardines, huertos, árboles y zonas verdes y deportivas de carácter privado --excepto si se hace con aguas depuradas; la limpieza de viales, terrazas, patios o similares de carácter privado --excepto con aguas depuradas--; el llenado o renovación de piscinas de uso privado, y cualquier otro uso ornamental, lúdico o recreativo del agua.

Estas restricciones, que hasta ahora solo estaban en vigor en las urbanizaciones de les Rotgetes y Jardín de Flores, pasan a afectar a la totalidad del municipio.

En este sentido, el Ayuntamiento ha advertido que estas medidas tendrán vigencia "hasta nuevo aviso" y podrán verse ampliadas "en función de la evolución de las reservas hídricas, llegando si fuera necesario a establecer cortes temporales de suministro".

Asimismo, desde el Consistorio han recordado que el incumplimiento de estas limitaciones está regulado por el Reglamento Municipal del Servicio de Abastecimiento de Agua. Además, han hecho un llamamiento a la colaboración de los vecinos para "preservar un recurso esencial y garantizar el abastecimiento básico a todos".