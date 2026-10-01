¿Cuáles son los municipios más ricos de Baleares y los más pobres? Consulta el tuyo

Archivo - Vistas desde la Catedral de Mallorca.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esporles, Valldemossa y Puigpunyent son los municipios que con datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2024 registran una mayor renta bruta media declarada, con 56.468, 49.102 y 45.445 euros, respectivamente.

La Agencia Tributaria ha publicado la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes --excepto el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común--, que ofrece una perspectiva integral de la renta personal bruta media en cada localidad, así como una estimación de la renta disponible.

Con estos datos, en cuarto lugar figura Bunyola, con 44.545 euros de renta media bruta, y el quinto puesto lo ocupa Alaró, con 42.794 euros. A estos les siguen Santa Maria (40.216 euros), Marratxí (40.130), Calvià (39.852 euros), Santa Eulària (39.665 euros) y Santa Eugènia (38.364 euros).

De los diez municipios de Baleares con mayor renta media bruta, solo Esporles figura, en el número 19, entre los 20 con más renta de España.

En términos generales, Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2024, por sexto año consecutivo, como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 92.564 euros, lo que supone un incremento del 5,2% respecto a 2023.

En concreto, Pozuelo de Alarcón repite en primera posición, incrementando su renta bruta media a 92.564 euros en el año 2024, frente a los 88.011 euros del año anterior, al tiempo que la renta media disponible se ha elevado hasta los 66.690 euros, desde los 63.290 euros de 2023. En este municipio de 89.770 habitantes se registraron en el año 2024 un total de 49.827 declaraciones.

Al segundo lugar se dispara desde el puesto 56 en 2023 al puesto 2 en 2024 Benahavís (Málaga) con una renta bruta media de 79.041 euros, frente a los 43.159 de 2023, y una renta disponible media de 59.730 euros --respecto a los 33.539 euros del año anterior--.

Por su parte, cae desde la segunda a la tercera posición el municipio madrileño de Boadilla del Monte, con una renta bruta media de 76.478 euros y una renta disponible media de 55.795 euros, mayor que el ejercicio anterior.