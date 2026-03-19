Estudiantes de la UIB lamentan que solo se imparta un 25% de clases en catalán y exigen un 50% en esta lengua

Representantes del Consell de la Juventud de Baleares (CJIB), el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y Joves de Mallorca per la Llengua durante la presentación de un estudio sobre el uso del catalán en la universidad. - EUROPA PRESS

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones y sindicatos de estudiantes de Baleares han denunciado públicamente este jueves que la Universitat de les Illes Balears (UIB) únicamente imparta "poco más de una cuarta parte" de sus asignaturas íntegramente en catalán y han reclamado que se utilice esta lengua en el 50% de las clases.

Así lo han declarado el Consell de la Joventut (CJIB), el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y Joves de Mallorca per la Llengua durante la presentación de un estudio sobre el uso del catalán en las aulas, donde han reclamado a la UIB "medidas inmediatas y efectivas para garantizar el derecho del alumnado a recibir una docencia íntegra en catalán".

Según el estudio, en el que se han analizado 592 asignaturas de diferentes grados de la universidad, solo un tercio de los cursos están planificados íntegramente en catalán y, de éstos, solo tres cuartas partes se acaban impartiendo realmente. "Esto implica que, en el conjunto de la universidad, poco más de una cuarta parte de las asignaturas se imparte íntegramente en catalán", han señalado.