Un estudio con inteligencia artificial detecta un aumento de peces costeros en aguas de Andratx desde 2022. - IMEDEA

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio basado en inteligencia artificial y desarrollado durante nueve años en el litoral de Andratx ha detectado una mayor presencia de varias especies de peces costeros a partir de 2022.

Según ha informado el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) en un comunicado, especies de interés para la pesca tradicional como el sargo, la mojarra y la oblada comenzaron a aparecer con mayor frecuencia y en concentraciones más elevadas dentro del área monitorizada.

Aun así, los investigadores han advertido que este fenómeno no implica necesariamente un aumento general de las poblaciones, sino que podría reflejar cambios locales en la distribución o el comportamiento de los peces.

El estudio ha destacado también que muchas especies marinas mostraron comportamientos estrechamente relacionados con la luz solar, la temperatura del agua o la productividad marina.

MÁS DE 80.000 IMÁGENES ANALIZADAS

Para elaborar el trabajo, los investigadores analizaron más de 80.000 imágenes submarinas captadas entre 2016 y 2024 mediante una cámara fija situada a ocho metros de profundidad junto a un pecio en la entrada del puerto natural de Andratx.

Las imágenes fueron procesadas mediante herramientas de inteligencia artificial, que permitieron identificar más de medio millón de ejemplares pertenecientes a 17 grupos taxonómicos distintos.

El sistema incorporó además un método para calcular el volumen de agua visible en cada imagen y corregir así factores como la visibilidad, la iluminación o la posición de la cámara, lo que permitió comparar los datos con mayor fiabilidad entre distintos momentos y condiciones ambientales.

El autor principal del estudio, Ignasi Catalán, ha destacado que el trabajo demuestra que la inteligencia artificial ya puede utilizarse para generar indicadores ecológicos útiles en series temporales largas y para realizar un seguimiento directo de comunidades de peces y su relación con el entorno.

"Para comparar series largas, años o estaciones de observación, necesitamos métricas más estandarizadas, como cuánto volumen de agua está observando realmente la cámara", ha señalado.