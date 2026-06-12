Etihad Airways inaugura la ruta entre Palma y Abu Dabi - ETIHAD AIRWAYS

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Etihad Airways ha inaugurado este viernes la ruta aérea entre Palma y Abu Dabi, que operará tres veces por semana hasta mediados del mes de septiembre.

El primer vuelo de esta ruta procedente de Abu Dabi ha llegado la mañana de este viernes al aeropuerto de Son Sant Joan, operado con el Airbus A321LR, según ha destacado la aerolínea en un comunicado.

Se trata del único servicio directo entre los Emiratos Árabes Unidos y la capital balear que, según Etihad Airways, "abre una escapada premium a Baleares".

En concreto, este vuelo tendrá tres frecuencias, los martes, viernes y domingos desde Abu Dabi a Palma, con salida a las 02.55 horas y llegada a las 08.15 horas; y, de Palma a Abu Dabi, los mismos tres días saliendo a las 10.30 horas y aterrizando a las 19.00 horas.

Desde la compañía han subrayado que los pasajeros de España y las Islas contarán así con una conexión directa con Abu Dabi y fáciles conexiones hacia Oriente Medio, Asia y Australia.

Para los viajeros procedentes de Abu Dabi y de toda la red de Etihad, han destacado, el nuevo servicio "ofrece un vuelo directo a las playas doradas, las aguas turquesas y el inconfundible encanto mediterráneo de Palma", con acceso fácil al resto del archipiélago.

"El vuelo inaugural de hoy supone un emocionante hito en el inicio de nuestras operaciones estivales a Palma", ha celebrado el director de ingresos y comercial de la aerolínea, Arik De, quien ha agregado que esta ruta conecta a los pasajeros de Etihad con "uno de los destinos más deseados del Mediterráneo".

En este sentido, ha puesto en valor que esta conexión establece "el único enlace aéreo directo entre Abu Dabi y el gran destino costero de España por excelencia". Además, ha resaltado, ofrece a los pasajeros de Baleares una conexión directa hacia Abu Dabi y la red de Etihad.

"Con la incorporación de nuestro nuevo A321LR en la ruta, nos enorgullece ofrecer una experiencia premium de estilo fuselaje ancho hacia un destino que combina el encanto histórico con la modernidad contemporánea", ha añadido.