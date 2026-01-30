La eurodiputada Rosa Estaràs (PP) imparte una charla sobre la UE a los alumnos del IES Sineu - PP BALEARES

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs (PP) ha impartido una charla sobre la Unión Europea (UE) a los alumnos de cuarto de ESO y primero de bachillerato del IES Sineu.

En el coloquio, que ha tenido lugar este viernes en el marco del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), han participado una cincuentena de estudiantes que previamente habían trabajado en clase contenidos relacionados con Europa.

Según ha indicado el PP de Baleares en un comunicado, la visita ha coincidido con la conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España a la UE, una efeméride que, ha dicho Estaràs, permite poner en valor el impacto positivo que este proyecto común ha tenido en nuestro el país y en Baleares en términos de derechos, sostenibilidad, oportunidades y futuro para las nuevas generaciones.

Durante su intervención, la eurodiputada ha explicado su labor como vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo y ha destacado el papel de la UE como "espacio de estabilidad, cooperación y progreso compartido".

En la charla, que ha finalizado con un turno de preguntas por parte de los asistentes, también se han abordado cuestiones de actualidad como la guerra de Ucrania, las relaciones con Estados Unidos y las políticas europeas en materia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

El acto ha contado con la presencia del director del IES Sineu, Pere Gelabert; del tutor del grupo de cuarto de ESO, Enrique Rodríguez; del tutor del grupo de primero de bachillerato y responsable EPAS del centro, Alberto Lobo; y del regidor del Ayuntamiento de Sineu y diputado en el Parlament Pedro Álvarez,