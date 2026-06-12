Eurowings traslada a Prohens su intención de reforzar su actividad en Baleares durante el invierno

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia a los directivos de Eurowings y Sidetours - CAIB

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Eurowings, Max Kownatzki, ha trasladado este viernes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, la intención de la compañía de reforzar su actividad y colaboración con Baleares también durante los meses de invierno.

Así lo ha destacado Kownatzki tras ser recibido en audiencia por la líder del Ejecutivo en el Consolat de Mar, junto con el presidente y el CEO de Sidetours, Bernardo Quetglas y Francisco González, respectivamente.

En declaraciones después del encuentro, el consejero delegado de Eurowings ha destacado que la reunión ha sido "muy productiva y muy positiva" para que la compañía siga desarrollando actividades en el archipiélago.

"Tenemos una colaboración maravillosa y muy fructífera. Y estamos deseando intensificarla y profundizarla, no solo en verano, sino también en invierno, época en la que queremos estar al lado de estas hermosas islas para seguir apoyándolas y contribuyendo a su éxito", ha señalado.