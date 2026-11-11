Exigen el resideño de las calles y una reducción de la velocidad en Palma para prevenir atropellos

Archivo - Recurso de tráfico en Paseo Mallorca, Palma, coches, peatones, paso de cebra - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vianants Mallorca ha pedido al Ayuntamiento de Palma que revise el diseño de las calles, mejore los pasos de peatones y aplique medidas para reducir la velocidad, con el objetivo de prevenir muertes provocadas por atropellos.

La entidad ha considerado este miércoles que los errores humanos son "inevitables", pero que las muertes y lesiones graves derivadas de éstos "pueden prevenirse" a través de un diseño adecuado de las infraestructuras que regulan el tráfico, según han informado en un comunicado.

Así, ha reclamado a Cort que implante de forma efectiva el "calmado de tráfico", con un límite de 30 kilómetros por hora en las calles urbanas.

La plataforma también ha exigido una revisión de los pasos de peatones para garantizar su visibilidad, iluminación, accesibilidad y elevación cuando sea necesario, especialmente en entornos escolares y zonas de mayor afluencia peatonal.

Además, reclaman un rediseño de intersecciones peligrosas, así como la ampliación de las aceras en las esquinas, una mejora de los ángulos de visibilidad y la obligación de reducir la velocidad durante los giros. Según Vianants Mallorca, esta actuación debe comenzar por los cruces de Amílcar-Cannes y el entorno del colegio Lluís Vives.

La entidad ha pedido también que se realice el plan de 'Visión Cero' y auditorías de seguridad peatonal en los puntos donde se han producido atropellos, lo que consideran que puede permitir conocer los factores de riesgo y establecer un calendario público de actuaciones.

La plataforma ha insistido en que "no basta con investigar los atropellos una vez que se han producido" y ha reivindicado actuaciones sobre las condiciones que hacen posibles estos accidentes. "La seguridad de quienes caminan no puede depende exclusivamente de las obligaciones del conductor ni de la precaución de quien camina", ha defendido.

Por otro lado, Vianants Mallorca ha lamentado que Palma sea la única ciudad que "ha abandonado" el decálogo del paso de peatones ideal, que contempla cruces visibles, elevados, amplios y próximos entre sí.