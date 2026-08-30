Exigen la retirada de la licencia al conductor de galeras que agredió a una mujer y llevarán el caso a la Fiscalía

Archivo - Galera en el puerto de Palma - ACTÚA EN BALEARES - Archivo

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Progreso en Verde ha exigido la retirada de la licencia al conductor de galeras que agredió física y verbalmente a una ciudadana alemana y ha avanzado que llevará el caso a la Fiscalía por por constituir presuntamente un delito de agresión, acoso y delito de odio hacia una ciudadana que intentó dar agua a un caballo de galeras que vió agotado.

Cabe recordar que el pasado viernes en la calle Conquistador de Palma en la parada de caballos de galeras, una ciudadana alemana al ver un caballo visiblemente agotado solicitó al conductor del carruaje poder darle agua, según se difundió en redes sociales.

A raíz de ese momento el conductor del carruaje, qué es el presidente de la Asociación La Calesa de Palma, arremetió contra la mujer, increpándola de forma violenta, tirándole agua a la cara, denigrándola por ser mujer y llamándola "nazi" en varias ocasiones.

En las imágenes difundidas por la chica implicada en la agresión, se ve claramente la agresividad del conductor de la galera de caballos y a otro conductor que ante las agresiones decide no hacer nada.

"No es la primera vez que se dan estás situaciones. Son muchos los avisos de ciudadanas que son increpadas cuando recriminan el estado de los caballos de las galeras. Lo ocurrido el pasado viernes es inaceptable y debe tener una condena ejemplar. Hay que retirar la licencia al conductor implicado en la agresión y una sanción al otro conductor por no mediar para evitarla", ha afirmado el presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual.

El Ayuntamiento de Palma ya anunciado que abrirá un expediente al conductor.