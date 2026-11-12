Extinguen un incendio en una vivienda de Muro. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han extinguido este jueves un incendio en una vivienda de la calle Jaume III de Muro.

Según la información facilitada por el cuerpo, efectivos de Inca y Alcúdia han participado en las labores de extinción del fuego, que se ha declarado sobre las 04.30 horas, hasta aproximadamente las 06.50 horas.

La vivienda, que pertenece a un bloque de pisos, permanecerá precintado un mínimo de 24 horas, mientras que el resto de pisos ya han regresado a la normalidad.