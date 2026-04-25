Extorsión en Palma: un hombre encarcelado en Suecia exige 50.000 euros a su antiguo socio y amenaza a sus familiares

Los arrestados suben a un furgón de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres hombres por supuestamente extorsionar a otro para que pagara 50.000 euros a su antiguo socio, quien cumple condena en una prisión de Suecia por un delito de blanqueo de capitales, bajo la amenaza de atentar contra la vida de sus familiares.

Los sospechosos han ingresado en prisión de forma provisional como supuestos autores de un delito de extorsión, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La investigación, llevada a cabo por los agentes del Grupo de Atracos, se inició después de recibir una denuncia de la víctima. Los tres sospechosos, según relató el denunciante, le habían amenazado para que pagara 50.000 euros en concepto de multa.

Lo habían hecho en representación de un tercero, un antiguo socio suyo, que le culpaba de la investigación policial desarrollada contra él y otras personas por blanqueo de capitales.

En esas pesquisas, los agentes intervinieron cuentas bancarias y embargaron bienes de las personas investigadas, quienes perdieron mucho dinero.

DOS ENCUENTROS Y AMENAZAS A SU FAMILIA

En un primer encuentro con la víctima, los tres sospechosos le dijeron que venían en nombre de su antiguo socio, quien se encuentra cumpliendo condena en Suecia tras ser extraditado por las autoridades españolas desde Mallorca.

Le mostraron una carta, supuestamente atribuido al convicto, amenazando a la víctima con que tenía que pagarle 50.000 euros al considerar que la investigación policial por la que perdió casi todo el dinero que había invertido había sido causada por su culpa. De lo contrario, le aseguraba, su familia lo pagaría con la vida.

El perjudicado se asustó mucho, ya que los supuestos extorsionadores demostraron que tenían fotografías y las direcciones de sus familiares.

Hubo otros encuentros con los sospechosos, quienes le exigían que hiciera el pago de forma inmediata y le forzaron a sacar el dinero de un cajero.

Los investigadores comprobaron que uno de los denunciados residía de forma habitual en Mallorca, mientras que los otros dos se habían desplazado expresamente desde Suecia.

Los tres fueron arrestados como supuestos autores de un delito de extorsión y, por orden de la autoridad judicial, ingresaron en prisión de forma provisional.