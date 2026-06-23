Los extranjeros compran el 41% de las viviendas de más de medio millón de euros de Baleares

Archivo - El precio de la vivienda de lujo en España se incrementó un 2% interanual en el tercer trimestre - BARNES - Archivo

PALMA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los extranjeros protagonizan el 29,86% de las operaciones de compraventa de viviendas en Baleares, una cifra que se eleva hasta el 41,79% cuando los inmuebles superan los 500.000 euros de valor.

Así se desprende del según el boletín anual del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) correspondiente a 2025 publicado este martes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Baleares, según los datos del Ministerio, es la segunda comunidad autónoma con un precio más elevado en el mercado libre, con 3.809 euros por metro cuadrado (euros/m2). Solo le supera la Comunidad de Madrid, con 3.902 euros/m2.

Los compradores españoles están detrás del 70,14% de las operaciones, mientras que el 29,86% son extranjeros, la cifra más alta de todo el país y que duplica la media estatal, del 13,82%.

La cifra se dispara, muy por encima del resto de regiones y de la media nacional, cuando se trata de viviendas con un valor superior al medio millón de euros.

En estos casos, el 41,79% de las operaciones las efectúan personas extranjeras, mientras que en el conjunto del Estado lo hacen solo el 12,22% de las veces. De estas, un 70,34% son comunitarias y un 29,66% no lo son.

Baleares, según el observatorio, tenía el año pasado 452.361 viviendas principales y 212.309 consideradas no principales. El 67,1% estaban en régimen de propiedad, el 21,3% se alquilaban a precio de mercado, el 3,4% se arrendaban por debajo de ese precio y el 8,35 estaban cedidas de manera gratuita.

LICITACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA

Por lo que respecta a las licitaciones públicas para la construcción de vivienda protegida, en Baleares el año pasado se alcanzaron los 274,9 millones de euros, lo que representa el 2,7% del total nacional.

Supone un incremento respecto a la cifra de 2008 --la que emplea el informe para establecer una comparación--, cuando se alcanzaron los 207,1 millones de euros, el 2,1% del conjunto del Estado.

Además, siempre de acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la licitación en edificación por habitante en el archipiélago fue de 222,2 euros en 2025.

El archipiélago, por otro lado, fue la comunidad autónoma con menor participación de crédito destinado a la vivienda protegida sobre el total de crédito de adquisición de vivienda --como viene ocurriendo al menos desde 2014--, quedándose en el 1,4%.