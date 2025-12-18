La facturación de la industria en Baleares sube un 0,1% en octubre

Archivo - Un joven trabajador dentro de una fábrica de calzado. - CAIB - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria subió en Baleares un 0,1% en octubre respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Canarias (+13,4%), Comunidad Valenciana (+8,6%) y Madrid (+8,3%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en septiembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Aragón y Castilla y León con las caídas más grandes de un 6,9%, 6,6% y un 8,2%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 8% en Baleares.