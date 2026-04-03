Fallece el director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, Antoni Aragón

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, Antoni Aragón, ha fallecido este jueves.

Aragón ha desarrollado una dilatada trayectoria profesional como docente de canto desde el año 2000, con tareas de dirección, además de destacar por su "compromiso" con la educación musical, dedicación al alumnado y a la comunidad educativa, según ha informado el sindicato ANPE en un comunicado.

"Su labor dejará una huella significativa en la formación artística de Baleares y un vacío que será difícil de llenar entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerle y trabajar a su lado", han subrayado.

La organización sindical ha destacado su "cercanía", "sensibilidad" y su "pasión" por la música y la enseñanza, valores que "marcaron a generaciones de alumnado y compañeros".

El propio conservatorio en su página de Facebook ha señalado que no solo les ha dejado un "gran músico", sino una persona "excepcional" que ha sido "uno de los pilares del centro".

"Toni ha sido para todos nosotros un ejemplo de firmeza, empatía y humanidad. Su pasión por la música y su espíritu de compañerismo han dejado una huella profunda que nos acompañará siempre", han remarcado.

El conservatorio ha enviado todo su apoyo y ánimos a su familia en estos momentos "tan difíciles" y ha apuntado que le echarán mucho de menos.

Por su parte, el sindicato ANPE también ha expresado su "más sentido pésame" por el fallecimiento de Aragón, por lo que han trasladado su apoyo y cercanía a su familia, amistades, compañeros y a toda la comunidad educativa del conservatorio en estos momentos tan difíciles.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado de Aragón su vocación por la enseñanza y su aprecio por la música, que han dejado una impronta "imborrable" en tantos jóvenes y en toda la comunidad educativa y cultural de Baleares.

"Siempre será recordado por su compromiso, su proximidad y su dedicación incansable. Su maestría y su pasión continuarán vivos en cada alumno que inspiró y en todos los amigos y familia, a quien traslado mi pésame más sincero", ha aseverado.

Quien también se ha pronunciado es el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que ha calificado a Aragón de persona "apacible, de buen trato, comprometida con la educación y la cultura, que dedicó su vida a la música y a formar generaciones de estudiantes".