Fallece el exdiputado del Parlament Carlos Veramendi

Archivo - Diputado del PP, carlos Veramendi - PP - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El que fuera diputado del PP en el Parlament, conseller electo del Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Palma, Carlos Veramendi, ha fallecido, según ha informado la presidenta del partido en las Islas y líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens.

"Conmocionada tras recibir la noticia del fallecimiento de quien fue diputado en el Parlament, conseller electo en el Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Palma", ha declarado Prohens en la red social X, donde también ha calificado a Veramendi como "un trabajador incansable, discreto, un hombre de partido y siempre comprometido con sus ideas y con el PP de Baleares".

La presidenta del Govern también ha trasladado su pésame a la familia y amigos del exdiputado y ha asegurado que es "un día triste para la familia del PP de Baleares".