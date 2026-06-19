Fallece el joven que el pasado 8 de junio se precipitó desde un séptimo piso en Sant Antoni

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EIVISSA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven que hace casi dos semanas se precipitó desde un séptimo piso en Sant Antoni ha fallecido este viernes de madrugada debido a la gravedad de sus lesiones, según ha confirmado el centro sanitario en el que estaba ingresado.

El accidente tuvo lugar el pasado 8 de junio en un edificio de Sant Antoni.

Nada más llegar al hospital, el joven fue trasladado directamente al quirófano. En la caída, sufrió un traumatismo craneoencefálico muy grave, así como otras fracturas, estando en la UCI en estado crítico durante este tiempo.