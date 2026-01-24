Fallece Rafa de El Barito, "referente indiscutible del sector empresarial y de la restauración de las islas"

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rafael González Alba, más conocido como Rafa de El Barito, y "referente indiscutible del sector empresarial y de la restauración de las islas", ha fallecido este sábado.

Así lo ha avanzado el diario 'Última Hora' en una noticia de la que se ha hecho eco la presidenta del Govern, Marga Prohens, en un mensaje en la red social 'X', en que ha lamentado tener que decir adiós a "una persona muy querida" y "un referente indiscutible del sector empresarial y de la restauración de las islas".

"Un hombre", ha añadido la dirigente autonómica, "que perteneció a una generación con una manera única de hacer, de tratar a la gente y de entender el trabajo con pasión, generosidad y humanidad".

Por ello, Prohens ha trasladado "todo" su "afecto" y "pésame" a la familia, amigos y compañeros de Rafa de El Barito. "Descanse en paz", ha concluiso sus palabras la presidenta.