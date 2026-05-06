La falta de higiene y las ratas podrían favorecer la propagación de hantavirus en la antigua prisión de Palma

Archivo - Retiran más de 70 toneladas de residuos de la antigua prisión de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El informe del Ayuntamiento de Palma por el que se acuerda la desestimación de alegaciones y a partir del cual se da cinco días a los moradores de la antigua prisión para abandonar el recinto alerta de que la estrecha convivencia de personas, el estado insalubre de la instalación y la presencia de ratas podrían facilitar la transmisión de hantavirus, peste o tifus e incluso dar el salto al exterior del recinto.

Así se recoge en el informe, consultado por Europa Press, y en el que se apunta igualmente que la transmisión podría ser por mordida, arañazo o ectoparásitos de las ratas, que entran y salen del perímetro de la cárcel "sin problema alguno", o directamente entre personas.

En concreto, el informe recuerda que los agentes zoonóticos más comunes que transmiten las ratas son hantavirus, leptospirosis, salmonelosis, fiebres por mordedura de rata, tularemia, tifus murino o incluso la peste.

"La convivencia tan estrecha y precariedad de estos grupos numerosos de personas, con el estado de abandono de la edificación y la acumulación de residuos son todos ellos factores altamente potenciadores de la presencia de ratas y otras plagas, todo lo cual convierte el lugar en un foco con un riesgo muy alto de inicio de una enfermedad zoonótica que puede incluso llegar a afectar a población no residente en el citado lugar", reitera el informe.

El informe recoge las conclusiones de otro informe del área de sanidad del Consistorio, que señala que la circulación continua de personas en muchas estancias y el estado higiénico dentro de esas mismas estancias, dificulta el control de los roedores.

El recinto, sigue el estudio, no dispone de canalización útil básica de saneamiento ni posibilidad de una mínima higiene personal, lo que supone la acumulación en los patios exteriores centrales de una cantidad de garrafas de agua llenas de orines, que supera el metro de altura en toda la extensión de los tres patios.

A estas garrafas llenas de orín que cubren los tres patios interiores, se suman latas, botellas y conservas vacías de todo tipo, lo que dificulta extremadamente la colocación de los portacebos con rodenticida y hace muy difícil su utilidad.

El informe concluye que el recinto es un foco con un riesgo muy alto de inicio de una enfermedad zoonótica que puede incluso llegar a afectar a población no residente en la infraestructura.