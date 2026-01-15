Familiares del apuñalado en el robo de Inca piden "justicia" al jurado: "Él nunca hubiera hecho lo que le hicieron"

El acusado de matar a uno de los asaltantes durante el juicio, en el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares, a 12 de enero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press

Un testigo oyó a la esposa explicar que el acusado dijo que "había hecho lo que hace tiempo que quería hacer"

El fallecido recibió 12 puñaladas, algunas defensivas y otras dos por la espalda

PALMA, 15 (EUROPA PRESS)

La hermana y el padre del ladrón que falleció apuñalado cuando entró a robar marihuana en una finca en Inca han solicitado "que se haga justicia" al jurado. "Él nunca hubiera hecho lo que le han hecho, eso lo tengo muy claro", ha dicho la hermana.

Ha sido en la cuarta sesión del juicio con jurado que juzga por homicidio al morador de la finca y por robo con fuerza en grado de tentativa a los otros tres asaltantes, en la que han declarado como testigos estos dos familiares de la víctima.

A preguntas del fiscal, la testigo ha relatado cómo le ha afectado la muerte de su hermano, subrayando que "el tiempo se ha parado" y que "no hay un día" en el que no se "acuerde de cómo lo mataron". "Solo le pido a la sala que ponga nombre y apellidos a lo que es esto", ha añadido.

También el padre, que reclama una indemnización por los hechos, ha respondido a esta pregunta manifestando que desde la muerte de su hijo tiene "una pena interior" que le está "consumiendo". "Pido al jurado que se haga justicia", ha manifestado.

La hermana ha definido a la víctima como "una persona muy noble y muy generosa". "Estaba enfermo, lo intentó muchísimo pero no podía", ha añadido, agregando que a ella le ocultaba que consumía "para protegerla".

Por otro lado, a preguntas de la defensa de uno de los otros asaltantes, el que supuestamente trató de auxiliar al fallecido, la hermana ha subrayado que "fue el único que ante la barbaridad que estaba viendo no se echó para atrás y lo sacó como pudo". "No tengo vida para agradecérselo", ha concluido.

"HE HECHO LO QUE HACE TIEMPO QUE QUERÍA HACER"

También ha declarado en la sesión de este jueves el compañero de celda del fallecido, que fue el que informó a este último de la existencia de la plantación de marihuana en la finca al conocer al cuñado del morador.

Según ha explicado, el día de los hechos él estaba con el cuñado en el coche y escuchó una conversación con la esposa del acusado explicando lo que había ocurrido. "Escuché lo que decía la hermana, que habían entrado a robar la marihuana y que había tenido un forcejeo y había apuñalado a Jaume", ha apuntado.

Preguntado por si el supuesto autor dijo que había "hecho lo que hace mucho que quería hacer", el testigo ha afirmado que lo oyó en la conversación por teléfono con la hermana.

"Me contó que cuando saltaron ya solo había una planta, o casi nada, que se lo habían robado por la mañana y que volvieron a saltar y que había habido un forcejeo", ha añadido en referencia al cuñado, agregando que le explicó también "algo de que se había duchado".

El cuñado del acusado, por su parte, ha declarado que la hermana lo llamó para decirle que "habían ido a robar a casa y que volviera". Preguntado por la supuesta frase que dijo el acusado "he hecho lo que hace mucho que quería hacer", ha dicho que este "nunca ha tenido estos pensamientos".

Además, ha relatado que la mañana de los hechos vio a unas personas entrar en la finca. "Solté un grito y se fueron", ha expuesto, agregando que "supone" que vinieron a robar las plantas de marihuana.

RECIBIÓ 12 CUCHILLADAS

El fallecido recibió 12 puñaladas, según ha señalado el fiscal en el juicio a preguntas al médico que atendió a la víctima. El facultativo ha explicado que cuando llegó la ambulancia el joven no tenía ni latido ni respiraba y que presentaba una herida de la que salía "abundante sangre".

Los peritos que han comparecido en la sesión han señalado que los rastros de sangre detectados con la inspección ocular apuntan a que la pelea y las primeras cuchilladas se produjeron dentro de la finca y que, después, la víctima salió de la finca y el acusado lo siguió y lo volvió a apuñalar.

Según han indicado, el fallecido tenía dos puñaladas en el costado y otra en el antebrazo "bastante significativa" que "puede ocurrir cuando la persona se defiende". Sobre otras dos cuchilladas que tenía en la parte trasera del cuerpo, han explicado que debía estar "saliendo o huyendo".

En relación con la posible arma utilizada, han explicado que se encontró en la casa un cuchillo "compatible" con las heridas aunque sin restos de sangre y en el que no aparecía ningún perfil genético. "Esto hace pensar que el cuchillo fue lavado", han indicado.

Entre otras cuestiones, los peritos han determinado que "no hay evidencias" de que los otros tres asaltantes entraran en la finca y que solo uno de ellos "entró en contacto" con el fallecido.

Por otro lado, han expuesto que las heridas del supuesto autor eran leves y que una de las que presentaba en la mano "podría habérsela hecho agrediendo".