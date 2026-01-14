La mujer del hombre acusado de matar a un asaltante en Inca: "Vi a alguien que iba hacia mi marido"

Un hombre que atendió al asaltante lo vio deambulando y ensangrentado: "Dijo que le habían apuñalado"

El acusado de matar a uno de los asaltantes durante el juicio, en el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares, a 12 de enero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).
El acusado de matar a uno de los asaltantes durante el juicio, en el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares, a 12 de enero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press
Actualizado: miércoles, 14 enero 2026 12:20
   PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La esposa del morador acusado de matar a un asaltante en su finca en Inca ha asegurado que escuchó gritos de "socorro" y que vio "a alguien que iba hacia" su marido.

   Ha sido en la tercera sesión del juicio con jurado que juzga por homicidio al morador de la finca y por robo con fuerza en grado de tentativa a los tres asaltantes.

   En la sesión del juicio también ha declarado un hombre que atendió al asaltante, quien ha señalado que lo vio deambulando y ensangrenatado fuera de la vivienda y que al preguntarle que le había pasado le "dijo que le habían apuñalado".

