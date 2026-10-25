Familias de acogida de Mallorca se reúnen para compartir experiencias y reforzar las redes de apoyo - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reunido este domingo a 26 familias que acogen a 42 niños y adolescentes con el objetivo de que compartan sus experiencias y refuercen sus redes de apoyo.

En el encuentro, celebrado en un hotel de Can Picafort, también han participado profesionales del Servicio de Acogida Familiar del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Entre los participantes habían familias canguro, que ofrecen acogida temporal, y familias nido, que asumen acogidas permanentes, según ha informado la institución insular en un comunicado. Todas ellas han podido participar en actividades conjuntas, charlas y momentos para disfrutar en familia.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado la importancia de la implicación de las familias de acogida para ofrecer a los menores un entorno familiar. "Acoger es abrir las puertas de casa y es una manera muy concreta de contribuir al bienestar de los niños y ofrecerles la estabilidad, el afecto y la seguridad que necesitan", ha señalado.

También ha puesto en valor encuentros como los de este domingo, que permiten a las familias de acogida encontrar "espacios para compartir, hablar con personas que viven experiencias similares y sentirse acompañadas". "Permiten crear red, intercambiar aprendizajes y recordar que las familias acogedoras no están solas", ha dicho.

Por su parte, la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, ha remarcado que "hay muchas maneras de formar una familia y también diferentes disponibilidades para acoger". "Necesitamos personas y familias con realidades diversas, dispuestas a valorar esta opción y que puedan ofrecer las condiciones necesarias para atender a un niño", ha señalado.

En la actualidad, el IMAS cuenta con 52 familias canguro y 38 familias nido. En paralelo, ha desarrollado diversas iniciativas de sensibilización y divulgación para tratar de llegar a más gente.