Familias del CEIP Maria Antònia Salvà piden que se suspenda cautelarmente al maestro condenado por acoso

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina (Palma) han pedido medidas inmediatas y cautelares para que el profesor condenado por acoso no ejerza como maestro ni tenga contacto con niños.

En un comunicado, las familias han recordado que tienen "el derecho y el deber" de velar por el bienestar de los niños y que "el interés superior del niño tiene que prevalecer siempre".

"No podemos aceptar ninguna situación que ponga en riesgo su seguridad ni que comprometa su equilibrio emocional y educativo. Por eso, reclamamos una respuesta urgente y clara de la Conselleria, con un plan de actuación concreto que ponga fin a la incertidumbre actual", han afirmado.

En el cuarto día de huelga de las familias, han insistido en que no abandonarán su reivindicación "hasta que se asegure un entorno escolar seguro, digno y respetuoso con el interés superior del niño".

Para este martes (17.30 horas) han convocado una reunión abierta en el centro escolar a la que invitan a acudir con vestimenta negra en señal de luto para mostrar unidad y compromiso. Más tarde (18.30 horas) se ha convocado una concentración silenciosa abierta a todas las asociaciones de familias.