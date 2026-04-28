Las familias del CEIP Son Pisà seguirán con la huelga ante la previsible continuidad del docente condenado por acoso

Archivo - Aula de un centro escolar, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las familias del CEIP Son Pisà de Palma han decidido seguir la huelga educativa de manera indefinida ante la previsión de que el docente condenado por acoso, continúe como maestro del centro.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press la portavoz de la Apima del CEIP Son Pisà, Verónica Fillol, después de que las familias hayan mantenido una reunión con la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer.

La representante de las familias ha apuntado que no han obtenido "ninguna respuesta clara" del encuentro, aunque sí les han prometido "echarles una mano" y hacer "lo posible" pero ha criticado que "todo queda un poco en el aire".

Asimismo, ha recalcado que este martes la participación en la huelga ha descendido al 48 por ciento por los "problemas de conciliación" que encuentran los progenitores.

En cuanto a si el docente podría finalizar su labor en el colegio, dado que este martes era la fecha en que finalizaba la sustitución que cubría por una baja, ha argumentado que creen que seguirá porque las sustituciones se fijan para una fecha pero "después se renuevan".

Asimismo, ha señalado que han llevado el caso al Defensor del Pueblo para que se pronuncie sobre el cumplimiento de la ley para defender "todos los derechos de los menores", puesto que ha considerado que se "están vulnerando".

De hecho, para este miércoles han convocado una sentada en el parque que hay entre el centro y el PAC de Son Pisà, a la misma hora de entrada del colegio.