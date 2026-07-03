La FEHM se suma a la campaña de Exceltur 'Turismo que suma' con testimonios de profesionales del sector. - FEHM

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) se ha sumado a la campaña de Exceltur 'Turismo que suma', que busca promover un turismo más responsable, integrado en los territorios y capaz de generar más valor a residentes y visitantes, con un acto con testimonios de profesionales del sector en la isla.

Más de 80 empresas, asociaciones y administraciones públicas han presentado este viernes la iniciativa en Madrid. El lanzamiento de esta movilización se está desarrollando de manera coordinada en destinos turísticos de toda España, entre ellos las autonomías de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía y Cantabria.

En concreto, 'Turismo que Suma' está formado por las 33 empresas que conforman Exceltur, 17 asociaciones empresariales, incluidas las cinco grandes patronales sectoriales (Cehat, CEAV, ALA, Hotelería de España de Restauración y Feneval), 27 corporaciones locales y nueve comunidades autónomas.

Coincidiendo con este lanzamiento nacional, la FEHM ha presentado una iniciativa propia basada en el principio de "escuchar a quienes hacen posible la hotelería cada día". Para ello, se organizó un focus group en la Fundació Miró Mallorca, al que se invitó a participar a profesionales de las empresas hoteleras asociadas.

El resultado fue una sesión de cerca de tres horas en la que participaron voluntariamente diez profesionales de THB Hotels, Castillo Hotel Son Vida - Grupo Marriott (Grupo Arabella), Pure Salt Luxury (Mac Hotels), Fergus Hotels y Zafiro Hotels.

Según ha explicado la FEHM en un comunicado, la elección de la Fundació Miró Mallorca no fue casual. La obra de Joan Miró representa una manera de entender el Mediterráneo que ha proyectado internacionalmente la identidad de Mallorca. Del mismo modo, la hotelería mallorquina se ha convertido en un referente de innovación en el exterior.

A su vez, promover el encuentro fuera de su entorno habitual permitió generar un espacio de diálogo donde conversaron sobre sus inicios, cómo viven el turismo, su crecimiento profesional y evolución a largo de sus años de carrera, qué les aporta y cómo viven el presente y enfocan el futuro.

"Generalmente cuando se habla de turismo suele hacerse desde los datos, el desarrollo de la temporada, la situación de los mercados, las inversiones o los retos de gestión empresarial y del destino. Con esta iniciativa, la FEHM suma una mirada complementaria: la de los profesionales que trabajan cada día en los hoteles", ha recalcado el presidente de la FEHM, Javier Vich.

A través de sus propias vivencias explican cómo ha evolucionado el hotelería, qué exige hoy gestionar un hotel, cómo es su relación con los clientes y qué significa formar parte de una actividad que requiere cada vez más especialización, formación, capacidad de adaptación y trabajo en equipo.

Recepción, pisos, cocina, restauración, mantenimiento, animación, administración, logística o desarrollo de negocio son solo algunos de los perfiles que muestran la complejidad de una organización hotelera moderna y el alto nivel de profesionalización que existe detrás de la experiencia que vive el cliente.

EXPERIENCIA SATISFACTORIA

"Queremos que quienes nos visitan tenga una experiencia satisfactoria y queremos que los residentes nos sintamos cómodos con una actividad que forma parte de nuestra economía y de nuestro día a día y que los trabajadores del sector encuentren oportunidades de desarrollo profesional", ha destacado el presidente de la FEHM, Javier Vich.

Vich ha subrayado que hace más de una década el sector hotelero entendió que el futuro de Mallorca no pasaba por crecer en cantidad, sino por mejorar en calidad. "Como consecuencia de esta convicción, invertimos, modernizamos e innovamos para aportar más valor sin aumentar la presión sobre el territorio. Compartimos plenamente la filosofía de 'Turismo que Suma' porque creemos que la legitimidad del turismo se fortalece cuando crea oportunidades, actúa con responsabilidad y contribuye a construir destinos más competitivos y mejor gestionados", ha añadido.

ESPACIO RELEVANTE EN EL DEBATE PÚBLICO

Desde Exceltur han afirmado que la iniciativa surge en un momento en el que "el turismo ocupa un lugar cada vez más relevante en el debate público", bajo cuestiones como cuestiones como la presión sobre las infraestructuras, el crecimiento desordenado de las viviendas de uso turístico, la gestión de los flujos de visitantes.

Frente a este escenario, 'Turismo que Suma' se articula en torno a un manifiesto compartido y un conjunto de compromisos, destacando como buenas prácticas para empresas las relacionadas con la eficiencia energética, la revalorización del producto turístico, preservación y restauración del patrimonio natural.

Además, en el caso de los destinos, los principios resaltados son la regulación urbanística para generar un equilibrio con la vida local, lucha contra el intrusismo y las prácticas turísticas ilegales, gestión inteligente de los flujos de visitantes o captación de segmentos de mayor valor añadido.

Coincidiendo con su lanzamiento, se ha presentado 'Aquí se Vive', la primera campaña de comunicación de la iniciativa. En concreto, dirigida principalmente a los visitantes, la campaña pretende promover una mayor concienciación sobre el impacto que el turismo tiene en los destinos y la importancia de adoptar comportamientos responsables y respetuosos con las comunidades locales.

La campaña comienza con el despliegue este viernes, 3 de julio, en puntos de información turística de la ciudad de Madrid, además de Santander, Benidorm, Salou o Lloret, extendiéndose durante los próximos meses en soportes físicos y digitales de empresas y destinos adheridos.

ACTO CENTRAL EN MADRID CON LA PRESENCIA DE ALMEIDA

El acto central ha tenido lugar en Madrid y ha contado con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al presidente de Exceltur, Juan Ortí, y el viceconsejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdoa, además de representantes de las principales patronales del sector turístico español.

En su intervención, Almeida ha reivindicado el turismo como "un sector de valor añadido para la economía española y madrileña" y ha defendido un modelo en el que lo importante sea "cuál es el impacto positivo de los que vienen" y no únicamente el número de visitantes.

A su juicio, Madrid se identifica "plenamente con el espíritu de la campaña", mientras que también ha subrayado la importancia de preservar la identidad de la ciudad, porque "perder nuestras raíces es perder nuestra riqueza" y Madrid debe seguir siendo "una ciudad con personalidad propia".

En el caso de Ortí, ha subrayado la importancia de impulsar una iniciativa capaz de reunir a empresas, asociaciones y administraciones en torno a una visión compartida sobre el futuro del turismo y su contribución al desarrollo económico y social del país.

"Turismo Que Suma persigue responder con ejemplos concretos de casos de éxito al reto de generar un turismo de mayor valor, contribución social y compromiso ambiental, que fomente el equilibrio con la preservación de la calidad de vida en los destinos", ha añadido, además.