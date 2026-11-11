Feijóo se compromete a "compensar las desventajas de la insularidad" en su programa electoral

(2I-D) El alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante un acto del PP de Baleares, a 9 de noviembre de 2026, en Palma - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de campaña del PP balear, Marga Durán, ha destacado que el programa electoral del presidente del partido y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para las próximas elecciones generales recoge el compromiso de "compensar las desventajas de la insularidad" y tener en cuenta los sobrecostes que supone vivir en Baleares en las leyes, los planes y las inversiones del Estado.

En un comunicado, Durán ha destacado que el programa nacional del PP incorpora reivindicaciones históricas de las Islas con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos respecto al resto de España.

En materia de conectividad, el programa contempla garantizar conexiones marítimas y aéreas regulares y suficientes, tanto para pasajeros como para mercancías, establecer obligaciones de servicio público en las rutas que lo justifiquen y adecuar las infraestructuras aeroportuarias a la demanda.

Asimismo, recoge actuaciones para mejorar las infraestructuras de agua, energía y telecomunicaciones para garantizar los suministros y dar respuesta a las necesidades de los territorios insulares.

Otro de los compromisos del programa es impulsar incentivos para atraer y retener empleados públicos en destinos insulares de difícil cobertura, teniendo en cuenta factores como el coste de la vida y la lejanía, con el fin de reforzar la prestación de los servicios públicos.

En el ámbito turístico, el PP dice apostar por un modelo que genere mayor valor añadido, productividad, empleo estable y actividad económica durante todo el año. Para ello, plantea facilitar la modernización tecnológica de hoteles, establecimientos de restauración, comercios y empresas turísticas, así como reforzar la formación y captación de talento.

En materia educativa y lingüística, el programa recoge el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las etapas educativas, "desde el respeto a las lenguas cooficiales y al cumplimiento de las sentencias judiciales". Además, defiende la convivencia entre las lenguas oficiales y el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua oficial en la que desean relacionarse con las administraciones.

Durán ha destacado que el proyecto de Feijóo incorpora "reivindicaciones históricas" de las Islas y reconoce que la insularidad "debe tenerse en cuenta a la hora de planificar las inversiones y los servicios públicos del Estado".

Finalmente, el PP de Baleares ha señalado que estos compromisos forman parte de la agenda que el partido plantea para dar respuesta a las necesidades específicas de las Islas, especialmente en materia de conectividad, infraestructuras y prestación de servicios públicos.